صاعقة رعدية تصيب 4 أشخاص وتودي بحياة آخر في العرضيات

كانوا يقومون بتصوير وتوثيق الأمطار والسيول بالقرب من سد وادي قنونا

تسببت صاعقة رعدية في إصابة 4 أشخاص ووفاة آخر مساء اليوم الجمعة بوادي قنونا في محافظة العرضيات.

وتشير الأنباء الواردة من هناك أن الأشخاص كانوا يقومون بتصوير وتوثيق الأمطار والسيول بالقرب من سد وادي قنونا وتسببت إحدى الصواعق بوفاته.

وشهدت محافظة العرضيات مساء اليوم الجمعة أمطاراً رعدية وغزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب. جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

العرضيات وادي قنونا صاعقة رعدية أمطار

4

11 أكتوبر 2019 - 12 صفر 1441 09:53 PM

كانوا يقومون بتصوير وتوثيق الأمطار والسيول بالقرب من سد وادي قنونا

صاعقة رعدية تصيب 4 أشخاص وتودي بحياة آخر في العرضيات

سلطان السهيمي

العرضيات

0 180

تسببت صاعقة رعدية في إصابة 4 أشخاص ووفاة آخر مساء اليوم الجمعة بوادي قنونا في محافظة العرضيات.

وتشير الأنباء الواردة من هناك أن الأشخاص كانوا يقومون بتصوير وتوثيق الأمطار والسيول بالقرب من سد وادي قنونا وتسببت إحدى الصواعق بوفاته.

وشهدت محافظة العرضيات مساء اليوم الجمعة أمطاراً رعدية وغزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب. جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

العرضيات وادي قنونا صاعقة رعدية أمطار

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019