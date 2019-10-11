صاعقة رعدية تصيب 4 أشخاص وتودي بحياة آخر في العرضيات

كانوا يقومون بتصوير وتوثيق الأمطار والسيول بالقرب من سد وادي قنونا

تسببت صاعقة رعدية في إصابة 4 أشخاص ووفاة آخر مساء اليوم الجمعة بوادي قنونا في محافظة العرضيات.

وتشير الأنباء الواردة من هناك أن الأشخاص كانوا يقومون بتصوير وتوثيق الأمطار والسيول بالقرب من سد وادي قنونا وتسببت إحدى الصواعق بوفاته.

وشهدت محافظة العرضيات مساء اليوم الجمعة أمطاراً رعدية وغزيرة سالت على إثرها الأودية والشعاب. جعلها الله أمطار خير وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.