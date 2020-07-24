بعد حضوره المميز.. الهلال يمدد عقد " قوميز " حتى 2022

أعلن نادي الهلال تمديد عقد الفرنسي بافيتيمبي قوميز لمدة عامين إضافيين، الجمعة، حتى موسم 2022.

وكان "قوميز" قد انتقل إلى الهلال مطلع موسم 2018-2019 قادماً من غلطة سراي، ونجح في تسجيل حضور لافت في تاريخ الأزرق عندما أسهم في فوزه بلقب دوري أبطال آسيا 2019، وكان هداف البطولة، وأفضل لاعبيها، كما سجل 21 هدفاً على صعيد دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ويملك حالياً 14 هدفاً.