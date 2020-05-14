أرامكو السعودية: وزارة الطاقة ستعلن تفاصيل اكتشاف الحقلين الجديدين بعد المراجعة

حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المرعية

أوضحت شركة أرامكو السعودية بشأن ما ورد في تقريرها الأوليّ للربع الأول من العام 2020، من اكتشاف حقلین جدیدین خلال الربع الأول من عام 2020م، بأن وزارة الطاقة ستقوم بالإعلان عنهما بالتفصيل بعد مراجعة بيانات الاكتشاف حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المرعية في هذا الخصوص.

أرامكو

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14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441 04:26 PM

حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المرعية

أرامكو السعودية: وزارة الطاقة ستعلن تفاصيل اكتشاف الحقلين الجديدين بعد المراجعة

حامد العلي

الرياض

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أوضحت شركة أرامكو السعودية بشأن ما ورد في تقريرها الأوليّ للربع الأول من العام 2020، من اكتشاف حقلین جدیدین خلال الربع الأول من عام 2020م، بأن وزارة الطاقة ستقوم بالإعلان عنهما بالتفصيل بعد مراجعة بيانات الاكتشاف حسب ما تقتضيه الأنظمة واللوائح المرعية في هذا الخصوص.

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