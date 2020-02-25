ترقية "العمري" إلى المرتبة "13" بــ"المالية"

وافق وزير المالية محمد الجدعان على ترقية المهندس منصور بن أحمد العمري إلى المرتبة الثالثة عشرة مديراً عاماً لمكتب وزارة المالية بمكة المكرمة .

وعبّر "العمري" عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً: هذه الترقية وسام شرف يعتز به، وحافز يدفعني لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجياً أن أكون عند حسن الظن .

وقدّم "العمري" شكره وتقديره لوزير المالية على هذة الثقة.