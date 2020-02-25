ترقية "العمري" إلى المرتبة "13" بــ"المالية"

وافق وزير المالية محمد الجدعان على ترقية المهندس منصور بن أحمد العمري إلى المرتبة الثالثة عشرة مديراً عاماً لمكتب وزارة المالية بمكة المكرمة .
وعبّر "العمري" عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً: هذه الترقية وسام شرف يعتز به، وحافز يدفعني لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجياً أن أكون عند حسن الظن .
وقدّم "العمري" شكره وتقديره لوزير المالية على هذة الثقة.
وافق وزير المالية محمد الجدعان على ترقية المهندس منصور بن أحمد العمري إلى المرتبة الثالثة عشرة مديراً عاماً لمكتب وزارة المالية بمكة المكرمة .
وعبّر "العمري" عن اعتزازه بالثقة التي أولاها إياه ولاة الأمر، قائلاً: هذه الترقية وسام شرف يعتز به، وحافز يدفعني لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني، راجياً أن أكون عند حسن الظن .
وقدّم "العمري" شكره وتقديره لوزير المالية على هذة الثقة.