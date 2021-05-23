"حماية المستهلك" توضح أسعار فحص كورونا وشهادات السفر بالمنشآت الصحية

أكدت أنها ستعدلها بصفة دورية وتنشرها عبر منصاتها

حصرت جمعية حماية المستهلك أسعار فحص فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وإصدار شهادات السفر في عدد من المنشآت الصحية الخاصة بعدة مدن بالمملكة، وذلك استشعاراً من مسؤوليتها تجاه المواطنين، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.



وأوضحت الجمعية أن الخطوة تأتي لتوفير عدة بدائل للمواطنين، وأكدت أنها لا توصي بجهة محددة لإجراء الفحص لديها، لكنها تضع الأمر بين يدي المستهلك ليقارن ويختار وفقاً لما يناسبه من حيث الأسعار والتوقيت.



وأشارت إلى أنه سوف تقوم بتعديل وتحديث الأسعار بصفة دورية، ونشرها عبر منصاتها الرسمية.