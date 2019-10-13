"الخارجية الأمريكية" تندد بمقتل "هفرين" على يد القوات الموالية لتركيا

الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" لقيت مصرعها باستهداف سيارتها

نددت الخارجية الأمريكية، اليوم، بمقتل الأمينة العامة لحزب "سوريا المستقبل" هفرين خلف على يد القوات الموالية لتركيا.

وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية: تابعنا بقلق بالغ التقارير عن مقتل السياسية الكردية هفرين خلف، واعتقال عدة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية.

وكانت الأمينة العامة لـ"حزب سوريا المستقبل" هفرين خلف، قد لقيت مصرعها، باستهداف سيارتها على طريق القامشلي، وسط المعارك الدائرة هناك بين قوات العدوان التركي والموالين له والوحدات الكردية.

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