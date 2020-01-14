"أردوغان" يجدد تهديداته باحتلال ليبيا

اعتبر أن "حفتر" فرّ من موسكو

جدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم (الثلاثاء)، تهديداته باحتلال ليبيا.

وقال "أردوغان": "إن بلاده لن تتوانى عن تلقين خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا درسًا إذا واصل هجماته على الحكومة الليبية المعترف بها دوليًا"، وفقاً لـ"رويترز".

واعتبر أن "حفتر الانقلابي فر هاربًا من موسكو بعدما أخفقت المحادثات التي جرت أمس بينه وبين فائز السراج رئيس وزراء الحكومة المعترف بها دوليًا لوقف إطلاق النار لإنهاء الصراع الدائر بين الطرفين منذ تسعة أشهر".