مضر يفوز على نظيره كازرون الإيراني .. والوحدة يخسر من أمام الكويت الكويتي

وزير الرياضة يفتتح منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 لكرة اليد

افتتح الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، منافسات البطولة الآسيوية الـ 23 للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، والتي انطلقت اليوم وتستمر حتى الـ 21 من الشهر ذاته، وينظمها نادي الوحدة على الصالة الرياضية بمدينة الملك عبد الله في جدة.



وحضر حفل الافتتاح الأمير فهد بن جلوي نائب رئيس اللجنة العربية الأولمبية السعودية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر، وعدد من الشخصيات الرياضية ومنسوبي الفرق المشاركة.



وألقى وزير الرياضة، كلمة رحّب خلالها بالفرق المشاركة بهذه البطولة، متمنيًا للجميع التوفيق والنجاح، وتقديم مستوى فني مميز يليق بهذا الحدث القاري الكبير، مشيرًا إلى أن استضافة المملكة لهذا الحدث الآسيوي المهم، ما هو إلا امتداد لاستضافتها العديد من المناسبات والبطولات العالمية والقارية الكبرى خلال الفترة الماضية، في ظل الدعم غير المحدود الذي يجده قطاع الرياضة بالمملكة من القيادة الرشيدة، الذي بفضل الله ثم بفضل هذا الدعم، أصبحت المملكة مركزًا عالميًّا مهمًّا لاستقبال الفعاليات الرياضية في مختلف الألعاب.



وكان ممثل المملكة فريق مضر حقق الفوز في أول مبارياته على كازرون الإيراني بنتيجة (30- 27) ، فيما خسر الوحدة من أمام الكويت الكويتي (27-28).