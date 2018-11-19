"المالكي": مبعوث الأمم المتحدة لليمن يؤكد دعم قيادة "التحالف" للوصول إلى حل سياسي

أكد أن الانقلابيين يواصلون انتهاكاتهم في الداخل وتجاهل القانون الدولي

أوضح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أكد دعم قيادة القوات المشتركة للتحالف للوصول إلى حل سياسي في اليمن خلال كلمته التي ألقاها أمام مجلس الأمن.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقد اليوم بالرياض، مبيناً أنه جرى عقد اجتماع اللجنة الرباعية الاقتصادية الخاص بشأن اليمن، الذي ضمّ المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، مفيداً بأنه جرى خلال الاجتماع اتخاذ بعض الخطوات لتحسين الاقتصاد اليمني، مبيناً أن التحالف دعم خطة الاستجابة للعمليات الإنسانية الشاملة لليمن بأكثر من مليار دولار عن طريق المملكة، ودولة الإمارات، ودولة الكويت، فيما بلغ ما قدمته المملكة منذ عام 2014 حتى الآن أكثر من 13 مليار دولار؛ لرفع المعاناة عن الشعب اليمني، ودعم الاقتصاد اليمني ضمن العمليات الإنسانية الشاملة في اليمن.

وعن انتهاكات مليشيا الحوثي التابعة لإيران، أكد أن الانقلابيين يواصلون انتهاكاتهم في الداخل اليمني وتجاهل القانون الدولي والإنساني، حيث قامت مليشيا الحوثي بزراعة الألغام في مدرسة الإشرافية، وفي بعض الأماكن بشكل عشوائي بمدينة الحديدة، كما تستخدم أكياس برنامج الغذاء العالمي لوضع مادة الـTNT بداخلها لتشتيت الانتباه.

وأبان أن مليشيا الحوثي التابعة لإيران تواصل زراعة الألغام في مطاحن البحر الأحمر، كما قاموا بتدمير مسجد بالحديدة، مشيراً إلى أن التحالف والجيش الوطني والفرق الهندسية نزعوا خلال الأسبوع الماضي أكثر من 200 لغم في محافظة حجة، فيما يستخدمون المدنيين كدروع بشرية ويجندونهم، موضحاً أن الانقلابيين التابعين لإيران ما زالوا يواصلون أعمالهم المخالفة للقانون الدولي والإنساني في تجارة المخدرات والأسلحة بجميع أنواعها.

وفيما يتعلق بالعمليات الإنسانية، أشاد بجهود التحالف ومركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المتواصلة لدعم أبناء الشعب اليمني، خصوصاً الجهود التي يبذلها التحالف في إعادة الأطفال المجندين من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية.

وأشار إلى أن عدد التصاريح التي أصدرتها قيادة التحالف بلغ 34435 تصريحاً، منوهاً بجهود قيادة التحالف في تدشين العملية التعليمية ضمن حملة "تعليمي" في جزيرتي الفتش وبكلان.

وحول موقف العمليات العسكرية، بيّن العقيد "المالكي" أن قوات الجيش الوطني -بدعم من التحالف- نفذت بصعدة في محور الملاحيظ عمليات جوية ناجحة تمكنت من خلالها من إحكام السيطرة على الملاحيظ، مشيراً إلى أن العمليات مستمرة باتجاه مران، كما تقوم القوات في محور الضالع باشتباكات مع مليشيا الحوثي.

وأشار إلى أن القوات الموالية للشرعية في محور تعز بالجبهة الشرقية تمكنت من استهداف وتدمير مدفع مضاد للطيران من عيار 23 مليمتراً، بينما توجد اشتباكات بين قوات الجيش الوطني والانقلابيين في صرواح بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، حيث جرى خلالها استهداف أحد مخازن مليشيا الحوثي في جبل الصعيد، فيما تستمر الاشتباكات في محور البيضاء بين القوات الموالية للشرعية والانقلابيين، جرى خلالها تحرير مواقع استراتيجية في جبل صوران، مشيراً إلى أن قوات الشرعية لا تزال تتقدم في عملياتها العسكرية.

ولفت إلى أن العمليات العسكرية في الحديدة مستمرة في وتيرة مختلفة لأسباب كثيرة من ضمنها مراعاة عدم التسبب بأي أضرار على المدنيين، وتواجد المنظمات الإنسانية للعمل بعد أن قامت مليشيا الحوثي التابعة لإيران بتعطيل الحياة الكاملة في الحديدة وتعطيل خروج وتدفق المواد التجارية من ميناء الحديدة للمحافظات اليمنية كافة، مفيداً أن الانقلابيين التابعين لإيران يظهر عليهم اليأس والانهزام، إثر العمليات العسكرية، فيما استعرض "المالكي" عدداً من العمليات التي جرى خلالها استهداف وتدمير عدة مواقع وعناصر تابعة للانقلابيين الإرهابيين.

يُذكر أن عدد الصواريخ البالستية التي أطلقت باتجاه المملكة حتى الآن بلغ 207 صواريخ، كما وصل عدد المقذوفات إلى 68534 مقذوفاً، فيما بلغ إجمالي خسائر مليشيا الحوثي التابعة لإيران 203 من مواقع وأسلحة ومعدات خلال الفترة من 12 نوفمبر حتى 19 نوفمبر 2018م، بينما وصل عدد القتلى منهم إلى 817 قتيلاً.