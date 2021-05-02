نصف مليون زيارة لتطبيق "سكني" خلال أبريل 2021

للاستفادة من الخيارات والخدمات السكنية التي يقدّمها البرنامج

سجلت المنصات الرقمية التابعة لبرنامج "سكني"، إقبالًا كثيفًا من قِبَل الأسر السعودية خلال شهر أبريل الماضي من العام الجاري 2021 للتعرف والاستفادة من خيارات وخدمات التملك التي يقدّمها برنامج "سكني" إلكترونيًّا على مدار الساعة، لتسهيل تملك الأسر السعودية وفق إجراءات سهلة وميسرة للوصول إلى نسبة تملّك 70% بحلول 2030 ضمن مستهدفات برنامج "الإسكان" أحد برامج رؤية المملكة 2030.

وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين على منصة تويتر، مع أكثر من 27.347 استفسارًا، ويقدم الحساب (SaudiHousingCC@) الإجابات على جميع استفسارات وتساؤلات المواطنين حول الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي يقدّمها "سكني" من قروض مدعومة لشراء وحدات سكنية جاهزة وتحت الإنشاء أو البناء الذاتي أو الأراضي السكنية؛ وذلك ضمن جهود البرنامج لتسهيل تملك المنزل الأول للأسر السعودية.

كما نفّذ مركز الاتصال الموحد للعناية بالمستفيدين 199090، أكثر من 85 ألف اتصال، وأجاب موقع "سكني" على أكثر من 8 آلاف طلب واستفسار من خلال خدمة "راسلنا" على الموقع، وتمت معالجة 9687 اعتراضًا من خلال أيقونة "تحدث معي"، وتستمر منصة "سكني" (sakani.housing.sa) في تقديم خدمة التحدث المباشر مع موظفي خدمة العملاء للإجابة على كل الأسئلة والاستفسارات على مدار الساعة.

ويستعرض تطبيق وموقع "سكني" 97 مشروعًا توفر أكثر من 143 ألف وحدة سكنية متنوعة ما بين شقق وفلل وتاون هاوس بأسعار تنافسية ضمن بيئة سكنية متكاملة، والمخططات التي يصل عددها إلى 223 مخططًا توفر 180.537 أرضًا سكنية حول المملكة؛ بهدف زيادة نسبة التملك إلى 70% بحلول 2030 تماشيًا مع مستهدفات برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية المملكة 2030.