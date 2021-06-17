"بوتين" مستعد لمواصلة الحوار مع واشنطن

غداة أول قمة جمعته بنظيره الأميركي

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم (الخميس)، عن استعداده لمواصلة الحوار مع الولايات المتحدة إذا كانت واشنطن مستعدة كذلك، غداة أول قمة جمعته بنظيره الأميركي جو بايدن في جنيف.

وقال "بوتين" خلال لقاء مع خريجي كلية لكبار الكوادر الروس بثّه التلفزيون: "مستعدون لمواصلة الحوار طالما أبدى الجانب الأميركي استعداداً لذلك"؛ وفقاً لـ"فرانس 24".