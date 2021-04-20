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نحو 564 ألفًا فارقوا الحياة حسب إحصائيات مراكز السيطرة على الأمراض

الولايات المتحدة تسجل نحو 61 ألف إصابة مؤكدة و694 وفاة بـ"كورونا"

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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 60,947 إصابة مؤكدة و694 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصاءات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات بالفيروس إلى 31,444,706 إصابات حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات نتيجة الفيروس 563,980 وفاة.