إنقاذ 9 محتجزين في حريق عمارة سكنية بالرياض

أنقذت فرق الدفاع المدني بالرياض بفضل الله تعالى، اليوم، 9 أشخاص احتُجِزوا في حريق عمارة سكنية.

وكان مركز التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض قد تلقى صباح اليوم بلاغًا يفيد باندلاع حريق بعمارة سكنية في حي العزيزية، ووجود حالات احتجاز، وعليه انتقلت فرق الدفاع المدني والخدمات المساندة للموقع.

وتبين أن الحادث عبارة عن حريق اندلع في أثاث بمدخل عمارة سكنية مكونة من ثلاثة أدوار، مما تسبب في احتجاز تسعة أشخاص (٧ نساء وطفل ورجل)، حيث عملت الفرق على إنقاذهم دون حدوث وفيات أو إصابات ولله الحمد.

ودعا الدفاع المدني الجميع إلى عدم استخدام مداخل السكن في التخزين، وأن تكون آمنة من مسببات الحرائق.