كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة تستقبل 500 متدرب مستجد

للفصل التدريبي الثاني في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس

استقبلت كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، اليوم الاثنين، أكثر من 500 متدرب من المستجدين المقبولين للفصل التدريبي الثاني لعام 1443هـ، في برنامجي الدبلوم والبكالوريوس، بمختلف الأقسام التخصصية بالكلية.

ونفّذت وكالة الكلية لشؤون المتدربين، برنامج استقبال المتدربين؛ لتهيئتهم، بحضور عميد كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة، المهندس خالد بن مسفر الغامدي، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين المهندس محمد بن إبراهيم الصباغ، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام بالكلية، وعدد من أعضاء هيئة التدريب بالكلية.

وقال عميد الكلية المهندس خالد الغامدي: إن الكلية تقدم جميع ما يحتاج إليه المتدربون من استشارات وتوجيهات لهم، مؤكداً ضرورة الانتظام والالتزام بالزي الرسمي للكلية والاجتهاد في التحصيل العلمي لما يخدمهم مستقبلاً.

وأفاد بأن برنامج التهيئة يهدف إلى تهيئة المتدربين وتعريفهم بأنظمة الكلية ولوائحها.

ولفت إلى أن المتدربين الجدد سيقومون بزيارة جميع الأقسام التدريبية بالكلية والمعامل والورش وإدارة شؤون المتدربين؛ للاطلاع عليها والتعرف على ما تحتويه من خدمات تقدم لهم في الكلية.