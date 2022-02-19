المستشار الألماني: فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل

أشار إلى احتمال فشل مفاوضات فيينا

ذكر المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم (السبت)، أن فرص إحياء الاتفاق النووي الإيراني تتضاءل، وأن لحظة الحقيقة حانت للمسؤولين الإيرانيين.

وقال "شولتس" خلال مؤتمر ميونخ للأمن: "لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات؛ لكن إذا لم ننجح بسرعة كبيرة؛ فإن مفاوضات فيينا قد تفشل. المسؤولون الإيرانيون لديهم خيار، الآن لحظة الحقيقة"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".