برودة "ما دون الصفر" تضرب ٨ مناطق بينها الرياض .. وصور WRF تؤكّد

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، صوراً لمخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المُقبلة -بمشيئة الله تعالى- إلى ما دون الصفر المئوي.
وقالت الهيئة: هذه الحالة تشمل مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنوّرة.حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد انخفاض درجات الحرارة
"الأرصاد": مخرجات النموذج العددي أشارت إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى
نشرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، صوراً لمخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المُقبلة -بمشيئة الله تعالى- إلى ما دون الصفر المئوي.
وقالت الهيئة: هذه الحالة تشمل مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنوّرة.