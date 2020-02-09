برودة "ما دون الصفر" تضرب ٨ مناطق بينها الرياض .. وصور WRF تؤكّد

"الأرصاد": مخرجات النموذج العددي أشارت  إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى

نشرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، صوراً لمخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المُقبلة -بمشيئة الله تعالى- إلى ما دون الصفر المئوي.

وقالت الهيئة: هذه الحالة تشمل مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنوّرة.

حالة الطقس الهيئة العامة للأرصاد انخفاض درجات الحرارة

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09 فبراير 2020 - 15 جمادى الآخر 1441 12:34 PM

"الأرصاد": مخرجات النموذج العددي أشارت  إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى

برودة "ما دون الصفر" تضرب ٨ مناطق بينها الرياض .. وصور WRF تؤكّد

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نشرت الهيئة العامة للأرصاد، اليوم، صوراً لمخرجات النموذج العددي WRF تشير إلى انخفاض درجات الحرارة الصغرى خلال الأيام المُقبلة -بمشيئة الله تعالى- إلى ما دون الصفر المئوي.

وقالت الهيئة: هذه الحالة تشمل مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، تبوك، حائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية من مناطق: الشرقية والرياض والمدينة المنوّرة.

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