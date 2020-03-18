ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا في الهند إلى 147 حالةً

أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالةً.
وذكرت تقارير إعلامية هندية، اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في صفوف الجيش الهندي لأحد جنوده، الذي أصيب بالفيروس من والده العائد من إيران.الهند فيروس كورونا الجديد
حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات وسجلت إصابة في الجيش
أعلنت الهند ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد إلى 147 حالةً.
وذكرت تقارير إعلامية هندية، اليوم، أن حصيلة الوفيات بلغت ثلاث حالات؛ مشيرة إلى أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في صفوف الجيش الهندي لأحد جنوده، الذي أصيب بالفيروس من والده العائد من إيران.