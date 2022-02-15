"مركز إدارة الدين" يقفل طرح فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال

بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال سعودي

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدارالمحلي لشهر فبراير 2022م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 13.178 مليار ريال سعودي (ثلاثة عشر مليارًا ومائة وثمانية وسبعين مليون ريال سعودي).



وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قُسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 7.528 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وخمسمائة وثمانية وعشرين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2030 ميلادي، وبلغت الشريحة الثانية 5.650 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.