سرقة ثري سعودي تُطيح بجزائريَّيْن في المغرب

اقتحما جناحه في الفندق واستوليا على مبالغ مالية وساعات ثمينة وبطاقات بنكية

فتحت الجهات الأمنية بالمغرب تحقيقاً مع جزائريَّيْن (45 - 46 عاماً) متهميْن باقتحام جناح ثري سعودي بأحد الفنادق الشهيرة بمدينة مراكش وسرقة مبالغ مالية ومحتويات ثمينة .

ووفقاً لتقارير مغربية، فإن عناصر الشرطة بمراكش، تلقت بلاغاً عن دخول شخصيْن إلى جناح النزيل السعودي واستهدفا الخزنة الحديدية المؤمَّنة بجميع محتوياتها، وهي عبارة عن مبالغ مالية بعملات أجنبية، وثلاث بطاقات للسحب البنكي، وثلاث ساعات يدوية فاخرة، وأربعة سندات هوية، ووثائق سفر.

وأضافت أن البحث الميداني الذي أجرته الشرطة أسفر عن الكشف عن المتورطيْن في ارتكاب هذه القضية، اللذين جرى توقيفهما بمدينة الدار البيضاء والعثور بحوزتهما على جميع المسروقات العينية وحجز الجزء الأكبر من المسروقات النقدية.

وبحسب البلاغ نفسه، فإن المعطيات الأولية للبحث تشير إلى أن أحد المشتبه فيهما الجزائريين يُوجد في وضعية إقامة غير قانونية بالمغرب، وأنهما كانا قد دخلا للمغرب بشكل متزامن نسبياً، مع فارق يومين فقط، فضلاً عن ارتكابهما هذه العملية بتخطيط مسبق وتوزيع دقيق للأدوار.

ومازالت التحريات متواصلة للكشف عن جميع ظروف ومُلابسات ارتكاب هذا النشاط الإجرامي، وكذا التحقق من إمكانية وجود امتدادات وارتباطات إجرامية أخرى للمشتبه فيهما خارج المغرب.