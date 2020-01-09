بعد تنبيهات "الأرصاد".. "مدني جازان" محذراً: جاهزون لمواجهة أخطار السيول

دعا إلى الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وعدم المجازفة ودخول الأودية

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر؛ وذلك بناءً على التنبيهات الجوية المتقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة والتوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تتخللها رياح سطحية نشطة على منطقة جازان ومحافظاتها حتى يوم الجمعة.

وتهيب بالجميع أخذ الحيطة والتقيد بتعليمات وإرشادات السلامة في مثل هذه الحالات، ومنها عدم الخروج في حالة هطول الأمطار الشديدة إلا للضرورة، وعدم الاقتراب من تجمعات المياه وعدم المجازفة ودخول الأودية، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول.

وأكدت المديرية أنها اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية والاستعداد والتهيؤ من خلال تطبيق الخطط المعدة لمواجهة أخطار الأمطار والسيول بناءً لما يرد من المستجدات والتغيرات في الحالة الجوية.