‏تقرير "سكني": 24،770 أسرة استفادت من خدمات البرنامج خلال إبريل الماضي

كشف آخر أرقام مستفيديه وتحديثات بناء المشاريع في 58 مشروعًا

أصدر برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان تقريره الشهري الذي يتضمن مجموعة من البيانات والإحصاءات حول أعداد الأسر المستفيدة، والمشاريع التي يجري تنفيذها، وشهادات تحمُّل ضريبة القيمة المضافة، وغيرها من البيانات الأخرى.

وأبرز التقرير استفادة 24،770 أسرة خلال شهر إبريل الماضي، بينها ثمانية آلاف أسرة سكنت منازلها؛ ليصل إجمالي الأسر التي استفادت من جميع الخيارات والحلول السكنية والتمويلية التي أتاحها البرنامج 130،502 أسرة، منها 43،150 أسرة سكنت في منازلها، فيما فضلت الأسر المستفيدة الأخرى خيارات الوحدات تحت الإنشاء ضمن الضواحي والأراضي السكنية والبناء الذاتي.

ويمكن الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للبرنامج، أو الرابط https://sakani.housing.sa/sakani-reports.

وأشار التقرير إلى أن "سكني" يستهدف خلال العام الحالي 2020 خدمة أكثر من 300 ألف أسرة عبر مختلف الحلول السكنية التي تلبي تطلعات الأسر السعودية، وتتناسب مع قدراتها، ضمن الخيارات التي يقدمها البرنامج، بينها ما يزيد على 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وأنه ضخ أكثر من 100 ألف وحدة سكنية جديدة بالشراكة مع المطورين العقاريين، وقام بتوفير 90 ألف أرض سكنية جديدة.

كما أبرز التقرير مستجدات تحديثات البناء في 58 مشروعًا، توفر أكثر من 100 ألف وحدة سكنية متنوعة، ما بين شقة وفيلا وتاون هاوس موزعة على أكثر من 16 مدينة حول السعودية، إضافة للمشاريع السكنية الجاهزة التي بلغ عددها 42 مشروعًا، بمتوسط أسعار 350 ألف ريال، وتمتاز بجاهزيتها للسكن، وتكامل البنية التحتية والخدمات والمرافق العامة فيها.

وكشف التقرير عن أعداد شهادات تحمُّل القيمة المضافة منذ انطلاق البرنامج حتى نهاية شهر إبريل بلغت 237،795 شهادة، منها 29،138 شهادة لمستفيدين خارج الوزارة، و208،657 شهادة لمستفيدين داخل الوزارة.

وتناول التقرير الشهري الأراضي السكنية وتطوير المخططات؛ إذ تمت إضافة سبعة مخططات جديدة للأراضي السكنية، توفر 6931 قطعة أرض في ست مناطق، وتتيح وزارة الإسكان من خلال موقع وتطبيق برنامج "سكني" الإلكتروني استعراضها، وحجزها بشكل إلكتروني، ضمن 183 مخططًا سكنيًّا، توفر أكثر من 170 ألف أرض سكنية، تتوزع في مختلف مناطق ومدن السعودية. ويمكن الاطلاع عليها من خلال زيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج "سكني".

وتسعى وزارة الإسكان من خلال برنامج "سكني" لتمكين الأسر السعودية من امتلاك مسكنها الأول من خلال تقديم مجموعة من الخيارات التي تلبي تطلعاتها، وتتناسب مع قدراتها لتيسير الحصول على المسكن المناسب بشكل أسرع وسعر أقل ضمن خيارات متعددة، ودفعة أولى ميسرة، سعيًا لرفع نسبة التملك إلى 70 % بحلول عام 2030 وفقًا لأهداف برنامج الإسكان (أحد برامج رؤية السعودية 2030) عبر الاستحقاق الفوري، وإجراءات إلكترونية تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق السعودية من المستفيدين المسجلين في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.