سييرا: نفتقد الجماهير في لقاء لوموكتيف.. وسنسعى للتعويض

شدد المدير الفني لفريق الاتحاد التشيلي خوسيه سييرا، اليوم الاثنين، على أهمية تجاوز عقبة فريق لوكوموتيف الأوزبكي، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دوري أبطال آسيا 2019.

وقال سييرا في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: الخسارة في الجولة الماضية في البطولة الآسيوية تزيد مسؤوليتنا لتحقيق الانتصار غداً.

وتابع: نفتقد جماهيرنا في مباراة الغد فجماهير الاتحاد دائماً ما تبعث الروح للاعبين داخل الملعب، وكرة القدم لا تعني شيئاً بدون الجماهير التي نتمنى إسعادهم بالفوز.

وأضاف: تركيزنا منصب على لقاء لوكوموتيف الأوزبكي، فاللقاء مهم بالنسبة لنا، وسندخله بشعار الفوز وبعده سنفتح ملف مباراة النصر في الدوري.

وأكد أن عناصر فريقه الأجانب التي تم اختيارها هي الأنسب للفريق في هذه المرحلة، وأنا راضٍ تماماً عنهم.

بدوره قال محترف الفريق الأسترالي ماثيو جورمان: هدفنا التأهل عن مجموعتنا، وسنلعب لقاء لوكوموتيف من أجل تحقيق الانتصار، وفوز الفريق في المباراة الماضية دورياً سيمنحنا دافعاً معنوياً أكبر في لقاء الغد.

وفي سياق متصل اختتم الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد تحضيراته لملاقاة لوكوموتيف الأوزبكي غداً الثلاثاء، وسط حضور نائب رئيس نادي الاتحاد السعودي الأستاذ حمد الصنيع.



وقد تعرض المدافع الأسترالي ماثيو جورمان لوعكة صحية قبل بداية التحضيرات، وسيجري مزيداً من الكشوفات الصحية للاطمئنان على سلامته.

فيما خضع اللاعب جمال باجندوح لجلسة استشفاء قبل انطلاق التحضيرات، حيث تركزت التدريبات على الجوانب الفنية والمهارية.