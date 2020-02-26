"المالية" توقع مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للتأمين التجاري

لتبادل الخبرات بما يسهم في تمويل السلع والخدمات المستوردة

وقّعت وزارة المالية بمقر الوزارة في مدينة الرياض أمس، مذكرة تفاهم مع الشركة الكورية للتأمين التجاري "K-SURE".



وقد وقّع مذكرة التفاهم من جانب وزارة المالية رئيس المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، ومن الشركة الكورية للتأمين التجاري "لي ان هو" رئيس الشركة.



ويأتي توقيع المذكرة لتعزيز الشراكة الثنائية والتعاون ومناقشة الفرص التجارية المحتملة بين البلدين، من خلال تبادل الخبرات التجارية والتعاون بالطرق الممكنة، بما يسهم في تمويل السلع والخدمات المستوردة من جمهورية كوريا الجنوبية من قبل الشركة الكورية للتأمين التجاري، وتوفير حد ائتماني للشراكة الاستراتيجية من الشركة لتمويل المشاريع الحكومية في المملكة ذات المحتوى الكوري.