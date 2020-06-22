





0

ارتفاع أعداد الوفيات بالفيروس إلى 21.825 ضحية

المكسيك: إصابات كورونا تصل إلى 180.545 حالة

61

بلغ عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في المكسيك 180 ألفاً و545 حالة خلال الـ 24 ساعة الماضية، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة "بلومبرج" للأنباء.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات نتيجة الإصابة بمرض "كوفيد-19" الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا 21 ألفاً و825 حالة.

وقد تعافى 134 ألفاً و495 شخصاً من المرض، منذ تسجيل أول حالة إصابة في البلاد قبل نحو 16 أسبوعاً.