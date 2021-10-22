رئيس الهيئات يشدّد على ضرورة الولاء وحسن الانتماء من الموظفين في الرئاسة لبلادهم

أكّد أهمية بذل الجهود في التوعية والتوجيه.. مثمّناً الدعم المقدّم من لدن ولاة الأمر

أكّد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ أهمية بذل الجهود كافة في التوعية والتوجيه، مثمّناً الدعم الذي تحظى به الرئاسة من لدن ولاة الأمر، كما شدّد على ضرورة الولاء وحسن الانتماء من الموظفين في الرئاسة لبلادهم وولاة أمرهم.

جاء ذلك بعد ترؤسه الاجتماع الدوري الثاني عشر لمديري عموم فروع الرئاسة العامة في مختلف مناطق المملكة.

وفي بداية الاجتماع، أشاد الدكتور السند؛ بالنجاح الذي حقّقه المؤتمر الثاني لمنهج السلف الصالح في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ودور المملكة العربية السعودية في تعزيزه، الذي اُختتم أمس.

وبيّن "السند"؛ أهمية المؤتمر والموضوعات التي ناقشها منوّها بالحملات التي نظّمتها الرئاسة العامة أخيراً، وما لاقت من تعاونٍ كبيرٍ من الجهات الحكومية والأهلية، مع تفاعل أفراد المجتمع.

عقب ذلك، بدأ نقاش محاور الاجتماع، حيث تناول المجتمعون موضوعات متعلقة بالعمل الميداني والتوعوي، إضافة إلى عددٍ من الموضوعات المرتبطة بالتخطيط والتطوير، ووجّه الدكتور "السند"؛ بما يلزم حيالها.