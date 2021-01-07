استقالة كبار مساعدي "ترامب" احتجاجًا على اقتحام الكونجرس

بينهم "بوتينجر" و"تولي"

استقال كبار مساعدي الأمن القومي وغيرهم من الموظفين من إدارة الرئيس دونالد ترامب، اليوم (الخميس)؛ احتجاجًا على اقتحام أنصاره مبنى الكابيتول هيل.



وذكر مسؤولون أنه من المتوقع مغادرة المزيد قريبًا، وفقًا لـ"رويترز".



من جانب آخر، أوضح مسؤول كبير بالإدارة، أن نائب مستشار الأمن القومي مات بوتينجر، وهو شخصية بارزة في تطوير سياسة "ترامب" تجاه الصين، استقال فجأة ردًا على الحادث.



وأضاف أن ريان تولي المدير الأعلى للشؤون الأوروبية والروسية في مجلس الأمن القومي استقال أيضًا احتجاجًا على اقتحام الكونجرس.