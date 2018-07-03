"سياحة الطائف" تنفذ المرحلة الثانية من فعالياتها لسوق عكاظ

تُركز على "الفنون البصرية والتشكيلية والحرف اليدوية"

واصلت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف تنفيذ المرحلة الثانية من الفعاليات المصاحبة لسوق عكاظ في دورته "12"، وذلك في ثاني محطاتها الثقافية "جوري مول".

جاء ذلك بعد تنظيم لافت في المنطقة التاريخية بوسط المدينة، حيث ساهمت البرامج المقامة في تسليط الضوء على الموروث الطائفي الثقافي والحضاري والتاريخي.

وتستمر ثاني الفعاليات المصاحبة لسوق عكاظ لمدة أربعة أيام ، وتشتمل على العديد من الأنشطة والفعاليات المتنوعة.

وتشمل الأنشطة المقدمة "الفنون البصرية والتشكيلية والحرف اليدوية".

وقد لقيت هذه الفعاليات، التي تنظمها الهيئة، مشاركة شريحة كبيرة من الجمهور ، خاصةً أنها تسلط الضوء على العناصر التي تحاكي واقع سوق عكاظ اليومية ، مع التركيز على مواكبة الإقبال المتزايد من قبل المواطنين والمقيمين من خلال خوض تجربة فريدة لزيارة سوق عكاظ بعائلاتهم.

وأشرف مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمحافظة الطائف الدكتور علي آل زايد على أعمال معارض وفقرات الفعاليات المصاحبة للسوق.

وقام "آل زايد" بجولات ميدانية على الأعمال والبرامج المنفذة لدعم كافة المتطلبات التطويرية الآنية والمستقبلية للمشاركين في الأنشطة المتنوعة للفنون البصرية من فنون تشكيلية وتطبيقية للحرف والصناعات اليدوية.

وقال "آل زايد": أهذه الأنشطة التي تنفذها الهيئة وشركاؤها تهدف لمواكبة هذا الحدث السياحي والثقافي العربي الكبير، مع تقديم برامج مصاحبة في حلة جديدة ورؤية متميزة ، تشتمل على نماذج متنوعة من المشاركات والأفكار والرؤى التي تدعم المناسبة ، وتعكس حرص الهيئة على التعريف بالأنشطة الثقافية والتراثية المعززة لهذه المناسبة الحضارية.