مطار "المؤسس" يحتفل بالیوم الوطني العماني الـ 48

باستقبال المسافرين بالهدايا والورود وبث النشيد الوطني

شارك اليوم مطار الملك عبدالعزيز الدولي، المسافرين العمانيين احتفالاتهم باليوم الوطني الـ 48 لسلطنة عُمان، بإقامة عدد من الفعالیات الترحيبية في مختلف صالات المطار، تعبیراً عن عمق العلاقة الأخویة بین البلدین الشقیقین.

واستقبل موظفو المطار بحضور مدير عام المطار بالإنابة، عبدالمحسن الشيخ، وعدد من مدراء الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة في المطار، المسافرين العمانيين القادمين إلى المملكة بالهدايا التذكارية والورود والضيافة، كما تم بث النشيد الوطني العماني في أرجاء الصالات، بالإضافة إلى نشر العبارات الخاصة بالمناسبة على شاشات العرض في المطار، وقدموا إليهم التهاني بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

من جانبه قال عبدالمحسن الشيخ: إن الاحتفال جاء مشاركة من الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة مطار الملك عبدالعزيز، للإخوة الأشقاء في سلطنة عُمان احتفالاتهم باليوم الوطني الـ48، متمنیاً للشعب العماني الشقیق التقدم والازدهار في كافة المجالات، مؤكدأُ على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين.