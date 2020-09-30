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في جلسة المجلس المنعقدة اليوم.. بعد اكتساب الحكم صفة القطعية

"الشورى" يوافق على إدراج عقوبة التشهير بالمتحرشين حسب جسامة الجريمة

وافق مجلس الشورى، قبل قليل، على إدراج عقوبة التشهير بحق المتحرش حسب جسامة الجريمة.

وعلمت "سبق" أن المجلس صوّت اليوم في جلسته، على الملف المحال له من مجلس الوزراء، بإدراج عقوبة التشهير حسب جسامة الجريمة وتأثيرها؛ على أن يكتسب الحكم الصفة النهائية.