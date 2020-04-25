تحدث مع الملكة إليزابيث و"ترامب".. عودة وشيكة لـ"جونسون" لمزاولة مهام عمله

"ديلي تلغراف" توقّعت أن يجتمع بوزرائه في مقر الحكومة الاثنين

يُتوقع أن يعود رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى 10 داونينغ ستريت قريباً، بعدما تعافى من "كوفيد-19"، في وقت تزداد الضغوط على حكومته لتوضيح استراتيجيتها بشأن رفع تدابير الإغلاق في بريطانيا، بحسب ما أوردت "فرانس 24" اليوم السبت.

ويتعافى "جونسون" (55 عاماً) في تشيكرز، المقر الريفي لرؤساء الحكومات البريطانيين، منذ غادر المستشفى في 12 أبريل الجاري.

وقضى ثلاثة أيام في قسم العناية المركّزة، وأقر لاحقاً بأن "الأمور كانت لتأخذ أي منحى"، ما اضطرّه لأخذ وقت للاستراحة قبل العودة إلى المعترك السياسي، لكن مؤشرات عودته الوشيكة إلى داونينغ ستريت ازدادت، بعدما ذكر مسؤولون، أنه تحدّث إلى الملكة إليزابيث الثانية، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وذكرت صحيفة "ديلي تلغراف"، حيث عمل "جونسون" في الماضي، أنه "قد يعود إلى مكتبه الاثنين لعقد اجتماعات فردية مع وزراء حكومته".

من جهته، أشار وزير الصحة مات هانكوك إلى أنه تحدّثت معه أمس وبدا مرحاً، ومتحمّساً وفي طريقه للتحسّن بكل تأكيد، لكنه الموعد الدقيق لعودته هو أمر عائد له ولأطبائه.

وبريطانيا من أكثر بلدان العالم تضرراً بالفيروس مع مئات الوفيات يومياً.