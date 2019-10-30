خادم الحرمين ورئيس البرازيل يشهدان تبادل 4 اتفاقيات بين البلدين

شملت عدداً من المجالات المتنوعة.. بحضور عدد من الأمراء والوزراء

شهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، اليوم، تبادل أربع اتفاقيات تعاون بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية البرازيل الاتحادية.

وتم تبادل اتفاقية تعاون في مجال الدفاع، حيث مثّل الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب البرازيلي وزير الخارجية إرنستو أراؤجو.

وتم تبادل اتفاقية بشأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة زيارة، حيث مثّل الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ومن الجانب البرازيلي وزير الخارجية إرينستو إنريكي .

وجرى تبادل مذكرة تفاهم في مجال التعاون الثقافي، حيث مثّل الجانب السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، ومن الجانب البرازيلي وزير المواطنة أوسمارتيرا.

وتم تبادل مذكرة تفاهم في مجال جودة وسلامة وفعالية المنتجات الصحية ومستحضرات التجميل، حيث مثّل الجانب السعودي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء الدكتور هشام بن سعد الجضعي، ومن الجانب البرازيلي وزير الخارجية إرينستو إنريكي.

وحضر مراسم تبادل الاتفاقيات الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي "الوزير المرافق"، ووزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرازيل الاتحادية علي بن عبدالله باهيثم.