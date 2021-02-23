"التدريب العدلي" يعقد مع "تقويم التعليم" لقاءات خاصة بالمراجعة الخارجية

بحضور عدد من الخبراء المختصين بالمعايير لدعم مراحل الاعتماد المؤسسي

عَقد مركز التدريب العدلي مع هيئة تقويم التعليم والتدريب عددًا من اللقاءات الفنية المتعلقة بالمراجعة الخارجية التي تعتبر مرحلة متقدمة من مراحل الاعتماد المؤسسي.



جاء ذلك بعد أن تجاوز المركز مرحلة التأهل للاعتماد؛ حيث شارك في اللقاءات عدد من الخبراء المختصين بالمعايير؛ حيث ترأس فريق الخبراء الدكتور منصور بن علي الشهري، فيما مَثل المركز مدير عام المركز ومساعدوه ومديرو الإدارات والوحدات.



افتُتحت اللقاءات بكلمة من مدير عام مركز التدريب العدلي د. فارس بن محمد القرني، أكّد فيها على دعم وزير العدل اللامحدود لتحقيق أعلى مستويات الجودة داخل مركز التدريب العدلي، وقابل هذا ترحيب من قبل الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتقويم واعتماد التدريب (مسار) د. محمد بن علي الخيري.



من جانبها أكدت مديرة مشروع الاعتماد بمركز التدريب العدلي نوير بنت دوخي البقمي، على أهمية تطبيق معايير الاعتماد المؤسسي بهدف تحقيق الموثوقية في التدريب والتأهيل التي هي من مستهدفات مركز التدريب العدلي.