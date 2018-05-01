تحذير أمني: ملاعب وجماهير مونديال روسيا في مرمى "داعش"

محلل يستشهد بتكتيكات للهجمات ظهرت في دعاية صفحات متطرفة

حذرت مجلة أمريكية متخصصة في الشؤون العسكرية، من "تهديد إرهابي" لبطولة كأس العالم لكرة القدم التي تقام في روسيا بعد شهر ونصف، قد ينفذه متطرفون عائدون من مناطق الصراعات في الشرق الأوسط.

وقال المحلل كريس هوكينز في مجلة "جينز" للبحوث العسكرية: رغم تراجع وتيرة الهجمات في روسيا، فإن كأس العالم تعد هدفاً كبيراً للإرهابيين.

وبحسب ما أوردته "سكاي نيوز عربية"، أضاف المحلل: مع اقتراب البطولة، بدأت وكالات دعاية غير رسمية لتنظيم "داعش" وقنوات على وسائل التواصل، إصدار تهديدات لكأس العالم، وبحثت عن متطوعين لتنفيذ هجمات.

وأردف: تظهر عدة تكتيكات للهجمات في الدعاية التي نشرت على الصفحات المتطرفة، بين عمليات دهس بالسيارات أو طعن، وهما الوسيلتان الأسهل بالنسبة للإرهابيين.

وخلص "هوكينز" إلى أن التهديدات الإرهابية تعد التحدي الأمني الأكبر لكأس العالم، الذي ينطلق في 14 يونيو المقبل، محذراً من أن أهداف الإرهابيين قد تكون الملاعب وأماكن تجمعات المشجعين.

وأشار إلى احتمالية استخدام طائرات دون طيار، أو أسلحة كيماوية أو بيولوجية أو إشعاعية في شن هجمات.

ويشارك مئات الروس من إقليم القوقاز في القتال ضمن صفوف المجموعات المسلحة في سوريا والعراق، وتمثل عودتهم قلقاً لموسكو، أكبر حليف لدمشق في الحرب الدائرة منذ سنوات.