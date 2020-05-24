بعد تتويج باريس باللقب.. 23 أغسطس موعد منتظر لانطلاق الدوري الفرنسي

من المتوقع أن تعود الحياة إلى كرة القدم الفرنسية في أغسطس المقبل، وذلك بعد إلغاء موسم 2019-2020 بسبب انتشار وباء فيروس كورونا.

ويبدأ الموسم الجديد لدوري الدرجة الأولى الفرنسي يوم 23 أغسطس المقبل، فيما تبدأ منافسات دوري الدرجة الثانية قبلها بيوم، وفقًا لبروتوكول رابطة الدوري الفرنسي.

ولكن حتى الآن، فإن الموعدين ما زالا مؤقتين. وأضافت الوثيقة الإلكترونية أن هناك ضرورة لانتظار قرار الاتحاد الأوروبي للعبة بشأن المواعيد الإضافية للبطولات الأوروبية.

وتم إلغاء موسم 2019 في دوري الدرتين الأولى والثانية بسبب وباء فيروس كورونا في نهاية أبريل الماضي. وتوج باريس سان جيرمان باللقب .