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قال: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة

"كراني" مودعاً الكتلة القطبية الباردة: غداً يعود الدفء

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواء المملكة تودع الكتلة القطبية الباردة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "وداعاً للكتلة القطبية الباردة" يعود الدفء منتصف الإثنين 27 يناير للقطاع الغربي بأكمله وغرب الوسطى.

وأضاف: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة الرياض والوسطى كافة؛ مبيناً أن منتصف ونهاية الثلاثاء يشمل الشرقية.

وتابع: صباح الأربعاء 29 يناير يعم الدفء أجواء الجزيرة.