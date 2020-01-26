"كراني" مودعاً الكتلة القطبية الباردة: غداً يعود الدفء

قال: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواء المملكة تودع الكتلة القطبية الباردة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "وداعاً للكتلة القطبية الباردة" يعود الدفء منتصف الإثنين 27 يناير للقطاع الغربي بأكمله وغرب الوسطى.

وأضاف: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة الرياض والوسطى كافة؛ مبيناً أن منتصف ونهاية الثلاثاء يشمل الشرقية.

وتابع: صباح الأربعاء 29 يناير يعم الدفء أجواء الجزيرة.

الأرصاد حالة الطقس كتلة هوائية قطبية

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26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441 11:10 AM

قال: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة

"كراني" مودعاً الكتلة القطبية الباردة: غداً يعود الدفء

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواء المملكة تودع الكتلة القطبية الباردة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "وداعاً للكتلة القطبية الباردة" يعود الدفء منتصف الإثنين 27 يناير للقطاع الغربي بأكمله وغرب الوسطى.

وأضاف: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة الرياض والوسطى كافة؛ مبيناً أن منتصف ونهاية الثلاثاء يشمل الشرقية.

وتابع: صباح الأربعاء 29 يناير يعم الدفء أجواء الجزيرة.

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