"كراني" مودعاً الكتلة القطبية الباردة: غداً يعود الدفء

أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواء المملكة تودع الكتلة القطبية الباردة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "وداعاً للكتلة القطبية الباردة" يعود الدفء منتصف الإثنين 27 يناير للقطاع الغربي بأكمله وغرب الوسطى.
وأضاف: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة الرياض والوسطى كافة؛ مبيناً أن منتصف ونهاية الثلاثاء يشمل الشرقية.
وتابع: صباح الأربعاء 29 يناير يعم الدفء أجواء الجزيرة.الأرصاد حالة الطقس كتلة هوائية قطبية
قال: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة
أكّد خبير الأرصاد حسن كراني؛ أن أجواء المملكة تودع الكتلة القطبية الباردة.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "وداعاً للكتلة القطبية الباردة" يعود الدفء منتصف الإثنين 27 يناير للقطاع الغربي بأكمله وغرب الوسطى.
وأضاف: فجر الثلاثاء يتحرّك الدفء إلى الشمال ومن ثم العاصمة الرياض والوسطى كافة؛ مبيناً أن منتصف ونهاية الثلاثاء يشمل الشرقية.
وتابع: صباح الأربعاء 29 يناير يعم الدفء أجواء الجزيرة.