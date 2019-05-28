تنبيه متقدم لـ" المدينة المنورة": امطار غزيرة تتواصل للمساء

الارصاد: تصحب برياح نشطة وتؤدي الى تدني في الرؤية الافقية

اصدرت الهيئة العامة للارصاد وحماية البيئة تنبيها متقدما لمنطقة المدينة المنورة من حالة امطار متوسطة الى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي الى تدني في مدئ الرؤية الافقية .

وبدات الحالة الساعة الرابعة عصرا وتتواصل حتى الساعة التاسعة مساء ويشمل التنبيه محافظة الحناكية والمدينة المنورة ووادي الفرع .