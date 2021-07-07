"ترامب" يرفع دعاوى قضائية على "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل"

اتهمها بالوقوف وراء رقابة غير قانونية وغير دستورية عليه

أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، تقدُّمه بشكوى بحق مجموعات "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" ومدرائها، متهمًا إياهم بالوقوف وراء "رقابة غير قانونية وغير دستورية" عليه.

وقال "ترامب" في ناديه للجولف في بيدمينستر بنيو جرسي: "قدمت بصفتي ممثلًا رئيسيًّا، إجراء جماعيًّا هامًّا لملاحقة قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك فيسبوك وجوجل وتويتر، وكذلك ضد المدراء: مارك زوكربيرج، وسوندار بيتشاي، وجاك دورسي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

الرئيس الأمريكي السابق ترامب الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب

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07 يوليو 2021 - 27 ذو القعدة 1442 07:39 PM

اتهمها بالوقوف وراء رقابة غير قانونية وغير دستورية عليه

"ترامب" يرفع دعاوى قضائية على "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، اليوم (الأربعاء)، تقدُّمه بشكوى بحق مجموعات "فيسبوك" و"تويتر" و"جوجل" ومدرائها، متهمًا إياهم بالوقوف وراء "رقابة غير قانونية وغير دستورية" عليه.

وقال "ترامب" في ناديه للجولف في بيدمينستر بنيو جرسي: "قدمت بصفتي ممثلًا رئيسيًّا، إجراء جماعيًّا هامًّا لملاحقة قضائية ضد عمالقة التكنولوجيا، بما في ذلك فيسبوك وجوجل وتويتر، وكذلك ضد المدراء: مارك زوكربيرج، وسوندار بيتشاي، وجاك دورسي"؛ وفقًا لـ"فرانس 24".

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