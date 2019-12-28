تعديل نظام السرعات في عدد من طرق الباحة

وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بتعديل نظام السرعات على طرقات منطقة الباحة، وزيادة السرعة المحددة في عدد من الطرق بمقدار 10-20 كيلو متر/ ساعة.
وجاء التوجيه للجهات المعنية بتعديل نظام السرعات ليتم تطبيقها من 1/ 1/ 2020.الباحة أمير الباحة الأمير حسام بن سعود تعديل نظام السرعات
يبدأ تطبيقها منذ بداية العام 2020
وجّه أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بتعديل نظام السرعات على طرقات منطقة الباحة، وزيادة السرعة المحددة في عدد من الطرق بمقدار 10-20 كيلو متر/ ساعة.
وجاء التوجيه للجهات المعنية بتعديل نظام السرعات ليتم تطبيقها من 1/ 1/ 2020.