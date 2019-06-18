تحقيق حلم شباب "العارضة" يقترب.. 4 مواقع مقترحة لإقامة المدينة الرياضية

وقف عليها المحافظ "ابن منيخر" ورئيس البلدية "التليدي"

قام محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر صباح اليوم، بجولة رافقه فيها رئيس البلدية سعيد بن جبران التليدي، وأعضاء المجلس المحلي والبلدي على المواقع المقترحة لإقامة مقر المدينة الرياضية، حيث تم الوقوف على 4 مواقع.

وقال "ابن منيخر": لقد شاهدنا المواقع وسيتم اختيار الأنسب منها ليحتضن شباب المحافظة.

وتابع: العارضة بها طاقات شبابية كبيرة وهم بأمس الحاجة لتوفير مثل هذا الصرح الرياضي، ليمارسوا هواياتهم فيه، وقد وجدنا اهتماماً من البلدية، وعلى رأسها رئيسها سعيد جبران التليدي الذي يبذل جهوداً كبيرة لنجاح مشروعنا هذا ليكون على أرض الواقع مستقبلاً.

وكان "ابن منيخر" قد أكد في وقت سابق لـ"سبق" أن العمل جارٍ لتحقيق حلم شباب المحافظة بإنشاء نادٍ رياضي في المحافظة تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة كباقي محافظات المنطقة.

وقال: إن الهيئة العامة للرياضة قدمت الكثير لمختلف مناطق ومحافظات المملكة، وكان آخرها اعتماد ميزانية تنفيذ منشأة نادي "الأمجاد" في محافظة صبيا بـ60 مليونًا.

وتابع: ما زلنا نطمح في الأكثر والعمل على دعم محافظتنا من خلال تأسيس نادٍ رياضي في القريب العاجل إن شاء الله.

وأضاف: نعقد ونبني على شباب المحافظة الكثير من الآمال لرفع اسم المحافظة في شتى المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، في ظل دعم حكومتنا الرشيدة، وإن شاء الله سوف يتم بذل كل الجهود المتاحة لدعمهم وتوفير البيئة المناسبة لذلك من خلال الجهات المعنية، وذلك من خلال توفير الملاعب النموذجية المناسبة وافتتاح أندية رياضية وثقافية في المحافظة.