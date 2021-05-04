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إجمالي المصابين يقترب من 4.5 مليون.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة

المملكة المتحدة تسجل 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

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سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية, 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات.

وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,423,796، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,543.