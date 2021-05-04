المملكة المتحدة تسجل 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا

سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية, 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,423,796، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,543.
إجمالي المصابين يقترب من 4.5 مليون.. وأكثر من 127 ألفًا فارقوا الحياة
سجلت المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية, 1,946 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و4 وفيات.
وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها اليوم, إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4,423,796، فيما بلغت حصيلة الوفيات 127,543.