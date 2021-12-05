خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 161

سجلت بريطانيا 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ منها 26 حالة في إنجلترا؛ فيما سجلت اسكتلندا إصابة واحدة.

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيانٍ اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 161.

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05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443 08:31 AM

العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 161

خلال 24 ساعة.. بريطانيا تسجل 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون"

وكالة الأنباء السعودية (واس)

لندن

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سجلت بريطانيا 27 إصابة جديدة بمتحور "أوميكرون" من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، خلال الساعات الـ24 الماضية؛ منها 26 حالة في إنجلترا؛ فيما سجلت اسكتلندا إصابة واحدة.

وأشارت وكالة الأمن الصحي البريطانية في بيانٍ اليوم، إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 161.

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