أمانة جدة تُغلق محلّ حلاقة مخالفًا للاشتراطات في "السلامة"

مواطن رصد الإهمال وسارع بالإبلاغ.. ومراقبو البلدية تفاعلوا

أغلقت أمانة محافظة جدة اليوم محل حلاقة بحي السلامة شمال المحافظة؛ لعدم توفر الاشتراطات الصحية، وطبقت بحقه الأنظمة.

ووفقًا لمصادر "سبق": فإن مواطنًا رصد، اليوم، مخالفات أبرزها إهمال الوافد الذي يعمل بالمحل لتطبيق "توكلنا" الذي بموجبه تتم معرفة سلامة الشخص الصحية.

ووجه وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد المطيري بإيفاد مراقبين للموقع والتأكد من رصد المواطن للواقعة.

وبعد ساعات قليلة من ورود البلاغ تم بالفعل رصد عدم تعليق الحلاق للكارت، وعدم طلب توكلنا، وعدم قياس الحرارة، وعدم تشغيل جهاز التعقيم، وعدم نظافة الأجهزة.

يأتي ذلك مع الحملات التي تشنها البلديات الفرعية بالمحافظة بهدف تطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازات الوقائية من فيروس كورونا.