"البلوي" متحدثاً لجامعة حائل خلفاً لـ"الكنعان"

أصدر مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، قراراً بتكليف سعود خليف البلوي، متحدثاً رسمياً للجامعة، خلفاً لياسر الكنعان، الذي انتقل للعمل في التجمع الصحي في منطقة حائل.

وقدّم "البراهيم" شكره لـ"الكنعان"، بمناسبة انتهاء فترة عمله وانتقاله إلى عمل جديد، مثمناً الجهود التي بذلها خلال عمله مشرفاً على إدارة الإعلام، ومتحدثاً رسمياً للجامعة، متمنياً للجميع التوفيق والسداد.

من جهته، أعرب "البلوي" عن شكره وتقديره لمدير الجامعة على هذه الثقة، مؤكداً أنها ستكون حافزاً لتقديم المزيد من الجهد لخدمة الدين والمليك والوطن.

و"البلوي" حاصل على درجة الماجستير في التربية الإعلامية، ومهتم بالفكر والدراسات الإنسانية والثقافية، ويمتلك خبرات علمية ومهنية كبيرة في المجال الإعلامي.