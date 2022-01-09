"جامعة الملك عبدالعزيز" تدشِّن مشروع برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية

يستهدف تطوير منظومة التعليم العام وقبول المعلمين والمعلمات في 7 برامج نوعية

ضمن مساعيها لتأهيل المعلمين والمعلمات في برامج نوعية مبتكرة، دشنت جامعة الملك عبدالعزيز -ممثلة في كلية الدراسات العليا التربوية بالجامعة- بمقرها اليوم، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني، المرحلة الأولى من مشروع برنامج الاستثمار الأمثل للكوادر التعليمية بالشراكة مع وزارة التعليم.

ويهدف المشروع لتطوير منظومة التعليم العام وقبول المعلمين والمعلمات في سبعة برامج نوعية وهي: (برامج المهارات الحياتية، والمهارات الرقمية، واللغة الإنجليزية، والتفكير الناقد، والتربية البدنية والدفاع عن النفس، ومبادئ الإدارة، والتسويق)، علاوةً على مجموعة من البرامج التدريبية المتميزة التي تقدّمها كلية الدراسات العليا التربوية لتنمية القدرات المهنية للمعلمين الملتحقين بهذه البرامج؛ حيث تقدم الكلية برامج المعلم المؤثر والمتميز والمعلم الباحث.

وأكد الدكتور "الحياني" -خلال التدشين- استعداد الجامعة لتقديم الخدمات التعليمية المتميزة للمعلمين، والاستفادة من تبادل الخبرات بين وزارة التعليم والجامعة، في تعزيز البحث العلمي وبرامج التطوير المهني.

وجرى خلال التدشين عرضُ البرامج المقترحة والمقررات الدراسية ومنسقي البرامج ووحدات الإرشاد الأكاديمي والتدريب الميداني، وعقدُ جلسة حوار بين المعلمين المرشحين وأعضاء هيئة التدريس ومنسقي وزارة التعليم.