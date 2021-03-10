شرطة الشرقية: القبض على مواطن ارتكب جرائم نصب واحتيال

تمثَّلت في شراء هواتف ومصوغات ذهبية بعملات نقدية مزيفة

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الخامس من العمر بمحافظة الخُبر؛ ارتكب جرائم نصب واحتيال، تمثلت في شراء هواتف ومصوغات ذهبية بعملات نقدية مزيفة، مستخدمًا مركبة تحمل لوحات مزورة، وجرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.