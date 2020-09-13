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أكدت عبر حسابها الرسمي أن التعليمات تقضي بتعليق استخدامها مع فتح المنافذ

مع فتح المنافذ هل يسمح بالسفر إلى دول الخليج بالهوية الوطنية

كشفت المديرية العامة للجوازات عن استمرار تعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية في السفر إلى دول الخليج.

وقالت "الجوازات" في ردها على أحد الاستفسارات عبر حسابها الرسمي: "التعليمات تقضي بتعليق استخدام بطاقة الهوية الوطنية للسفر".

كان ذلك ردًّا على سؤال جاء فيه: "مع فتح المنافذ لسفر المواطنين، هل يُسمح بالسفر بالهوية الوطنية؟ أم فقط السفر بالجواز؟".