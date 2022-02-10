الصحة اليابانية توافق على استخدام دواء فايزر عن طريق الفم لعلاج كورونا

يساعد في تخفيف العبء عن نظام الرعاية الذي يقترب من حافة الانهيار

أعطت لجنة خبراء في وزارة الصحة اليابانية موافقة على استعمال عقار فايزر الفموي ضد كوفيد19، اليوم الخميس، حيث تأمل الحكومة أن يساعد خيار العلاج الجديد في تخفيف العبء عن نظام الرعاية الصحية الذي يقترب من حافة الانهيار وسط تفشي متحور أوميكرون.

وذكرت صحيفة "يابان تايمز" أن هذا الدواء هو ثاني حبة من مضادات الفيروسات التي تؤخذ عن طريق الفم والتي تلقت موافقة اللجنة على علاج بعد عقار molanupiravir من شركة Merck & Co، فيما من المتوقع أن تمنح وزارة الصحة موافقة رسمية خاصة للاستخدام في حالات الطوارئ قريبًا.

وقالت الصحيفة: دواء، باكسلوفيد، سيُستخدم لعلاج حالات كوفيد الخفيفة والمتوسط لدى الأشخاص الذين يبلغون من العمر 12 عامًا أو أكبر والذين لا يقل وزنهم عن 40 كجم والمعرضين لخطر الإصابة بأعراض حادة قد تتطلب العلاج في المستشفى.

وكانت شركة فايزر "فرع اليابان"، قد تقدمت بطلب للحصول على الموافقة على الدواء لدى وزارة الصحة في 14 يناير.

أظهرت التجارب السريرية المتأخرة التي أجريت في عدد من الدول، بما في ذلك في اليابان، انخفاضًا بنسبة 89٪ في خطر دخول المستشفى أو الوفاة لدى البالغين في غضون ثلاثة أيام من ظهور الأعراض، وانخفاضًا بنسبة 88٪ في هذا الخطر في غضون خمسة أيام من ظهور الأعراض.

وبعد 28 يومًا من المتابعة، لم يتم تسجيل أي وفيات في مجموعة العلاج، مقارنةً بتسع وفيات في مجموعة العلاج الوهمي.

وقال وزير الصحة الياباني شيجيوكي جوتو الأسبوع الماضي إن الحكومة اليابانية وقعت على الموافقة النهائية لتلقي مليوني جرعة علاجية هذا العام، ومن المتوقع أن يتم تسليم 40 ألف جرعة علاجية منها فور الموافقة الرسمية.