شاهد كيف حوَّلت "هيئة تطوير مكة" تقاطع "جرهم" من العشوائية إلى منظر جمالي

نشرت هيئة تطوير مكة المكرمة صورًا لمراحل مشروع استكمال الطريق الدائري الثاني (الضلع الغربي)، تقاطع جرهم بمكة المكرمة.

وبيَّنت الصور كيف حوَّل المشروع، بجهود ومتابعة هيئة تطوير مكة المكرمة، التقاطع من العشوائية السابقة بالموقع إلى منظر جمالي، وطريق خدمي بمواصفات هندسية وإنشائية عالية الجودة؛ وذلك لضمان انسيابية الحركة على التقاطع.