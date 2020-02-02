بمواصفات لا تتكرر .. بالصور أغلى منزل بالعالم يبحث عن مشترٍ

في عاصمة السياحة الأمريكية وتبلغ مساحته 9 آلاف

عرض أحد منتجي أفلام هوليوود نايل نيامي قصره "ذا وان" الذي تبلغ مساحته 9 آلاف في منطقة "بيل إير" بولاية كاليفورنيا للبيع بسعر ما يقارب 2 مليار ريال سعودي، بما يوازي نصف مليار دولار، ليصبح أغلى منزل في الولايات المتحدة الأمريكية.



ووفقًا لموقع "بلومبرج" الأمريكي فإن المنزل يضم ملهى و4 حمامات سباحة وصالة بولينج ومهبطًا للطائرات.



أضاف نيامي: عندما تمتلك شيئًا نادرًا مثل ندرة الموناليزا يمكنك المطالبة بأي شيء تريده مقابلاً له صفقات العقارات الأخيرة التي تصل أسعارها إلى مئات الملايين في لوس أنجلوس وغيره، هذا دليل على أن استراتيجيتى في التسعير ليست لجذب انتباه الصحافة فقط.



وبحسب بلومبرج أيضًا فإن نيامي لم يسمح لأحد بدخول ومشاهدة المنزل، لكنه أوضح أن مميزاته الخاصة ساعدت في جذب اهتمام المشترين المحتملين، وهو يتحدث إليهم الآن، لكنه رفض تقديم أي تفاصيل، معتذراً بمسألة الخصوصية، مؤكدًا أنه سوف يزيح الستار عن القصر الضخم فور الانتهاء من آخر أعمال الديكور الداخلي، كاشفًا أنه بالفعل لديه قائمة ممن يريدون شراء القصر الفخم وسوف يعلن عنها قريبًا.