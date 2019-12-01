"نموذج مستدام لتمكين الشباب.. دروس مستفادة" ورقة "الأنصاري" بالباحة غدًا

ضِمن لقاءات الملتقى التنسيقي لمجالس شباب المناطق.. تجارب وخبرات

تحت رعاية أمير الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز؛ يستضيف الملتقى التنسيقي لمجالس شباب مناطق المملكة، الذي ينظّمه مجلس شباب الباحة، مديرَ جامعة الأمير محمد بن فهد والأمين العام لمؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية، الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري.

ويتناول الأنصاري في الملتقى صباح غد الاثنين في مركز الملك عبدالعزيز الحضاري بالباحة، ورقةَ عمل بعنوان "نحو نموذج مستدام لتمكين الشباب.. دروس مستفادة"، بحضور أمناء وأعضاء مجالس الشباب بالمملكة، وعدد من المسؤولين، وعدد من شباب وشابات المنطقة.

وحرص مجلس شباب منطقة الباحة على استضافة الدكتور الأنصاري؛ نظرًا لتجاربه وخبراته المميزة في مجال دراسة مشكلات الشباب، وإيجاد الحلول لها، بالإضافة إلى أنشطة وفعاليات تنمية الشباب.

ومن المتوقع أن يخرج هذا الملتقى بتوصيات تتعلق بمجالس الشباب ومعالجتها بطريقة فعالة.